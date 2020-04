Coronavirus news – Le squadre di calcio stanno dando dimostrazioni di avere un cuore enorme. Oltre ai calciatori, anche le società si stanno muovendo per dare un aiuto agli ospedali e non solo vista queste emergenza sanitaria a causa del Coronavirus.

CORONAVIRUS NEWS, LA JUVE STABIA DONA 5 MILA MASCHERINE

La Juve Stabia ha donato 5 mila mascherine agli operatori sanitari del San Leonardo, il presidio ospedaliero di Castellammare che in queste ore è alle prese con l’emergenza correlata ai flussi in aumento per il diffondersi del contagio del Covid-19.

Un gesto d’amore quello del club campano verso i concittadini che sono in difficoltà, in un momento duro per tutto il Mondo.

CORONAVIRUS NEWS, LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Andrea Langella, patron della Juve Stabia, ha lasciato alcune parole su quanto fatto riportate da La Repubblica:



“Tutti dobbiamo impegnarci a fare la nostra parte. Così abbiamo deciso di unire ai necessari aiuti che sono in arrivo dal Governo, le nostre donazioni e il nostro supporto. Ciascuno può fare la propria parte per aiutare sanitari, forze dell’ordine e funzionari dello stato, nella battaglia che quotidianamente combattono. Lo ha fatto anche la Juve Stabia nella speranza e nella certezza che presto, con il contributo di tutti, verrà superato questo terribile momento”.

Seguici anche su Instagram!