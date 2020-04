Notizie Serie A, i dati pubblicati dalla FIGC riguardanti i procuratori sportivi. Oltre 187 i milioni spesi, il Napoli di De Laurentiis spende circa 5 milioni

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE SERIE A – La FIGC ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le cifre delle commissioni che i club di Serie A hanno corrisposto ai procuratori sportivi nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2019. In totale sono oltre 187 milioni spesi dalle società del massimo campionato italiano.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, De Laurentiis tiene il Napoli lontano dall’emergenza economica: si aspetta l’AIC per il taglio stipendi

Notizie Serie A, le commissioni pagate ai procuratori sportivi

In cima a questa speciale classifica c’è la Juventus con un totale di 44,3 milioni di euro, a seguire l’Inter con 31,8 e la Roma con 23,8. Il Napoli, in questa particolare classifica, si trova a metà graduatoria, con “soli” 5.201.372,04 milioni di euro spesi in commissioni. Relativamente pochi rispetto alle rivali, ciò conferma la volontà di De Laurentiis di non cedere alle pretese di alcuni agenti sportivi.

Tra le altre si segnalano il Parma (5,08 milioni), l’Udinese (4,37 milioni), il Cagliari (2,37 milioni) e il Torino (2,31 milioni). Chiude la lista il Brescia che sborsa 506.209,37 euro.

DI SEGUITO L’ELENCO COMPLETO:

Seguici anche sul nostro account Instragram