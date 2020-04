36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERET MILAN – Sulle pagine odierne del quotidiano Tuttosport è stato possibile apprendere di una possibile cessione, da parte del Milan, di Gianluigi Donnarumma, numero uno dei rossoneri. Con una cessione di questo calibro, il Milan avvierebbe subito le ricerche per un nuovo portiere di alto livello. Uno degli indiziati è Alex Meret, giovane portiere del Napoli, vista la possibile scissione del rapporto tra calciatore e club, di cui si vocifera da un po’. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

DOPO IBRA, VIA ANCHE GIGIO

“Nella profonda rivoluzione estiva che ormai sembra aspettare per l’ennesima volta il Milan, Zlatan Ibrahimovic non sarà il solo big a non essere più imbarcato a bordo in vista della prossima stagione”.

“All’estremità anagrafica opposta, rispetto allo svedese, c’è Gigio Donnarumma, l’altro enorme punto interrogativo rossonero. E anche in questo caso, se da un lato la logica indicherebbe, persino come segnale per tifosi, sponsor e ambiente, di provare a rinnovargli il contratto che scade nel 2021, in realtà le parti sono lontane anni luce”.

“Per tanti motivi che si possono ben immaginare, compreso l’atteso ingresso di forze nuove nell’ambito dirigenziale, non è stato ancora individuato un obiettivo numero uno, o comunque il primo nella lista della spesa”.

MERET MILAN, ALEX UNO DEI TANTI NOMI IN ESAME

“La scelta low profile di cui sopra porta a due nomi: Pepe Reina, 38 anni, e Alessandro Plizzari, 20. Lo spagnolo è andato in prestito a gennaio all’Aston Villa, garantisce esperienza e affidabilità. Plizzari, forse acerbo per essere buttato subito nella mischia, potrebbe trarre giovamento da una stagione come vero secondo“.

Alex Meret (23), portiere del Napoli

“Questi sono invece i nomi per un profilo giovane, ma già sufficientemente affermato per poter essere, al tempo stesso, una forza immediata e una risorsa in prospettiva. Alex Meret, malgrado raccolga consensi ovunque, in realtà non è ancora riuscito a sfondare a Napoli, dopo due stagioni nelle quali si trova più spesso in discussione che in palmo di mano. Un nuovo ambiente potrebbe giovargli: a 23 anni ha una vita davanti“.

“Maximiano invece è più giovane (21), è portoghese ed è l’ennesimo prodotto di quel fantastico vivaio che è lo Sporting Lisbona. Ma è titolare solo da dicembre“.

“Se invece si decidesse per un big, la scelta ricadrebbe certamente su Salvatore Sirigu, che nel Toro in questi tre anni ha ampiamente dimostrato la sua totale affidabilità. Ma sul portiere sardo da tempo c’è l’interesse del Napoli. L’alternativa potrebbe portare a Udine, da Juan Musso, sul quale c’è anche l’Inter“.

