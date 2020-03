Il Napoli segue Sirigu: il portiere interessa anche al Milan, ma il Torino ha un piano

Urbano Cairo a presentare un programma futuro per convincere il portiere

In un momento difficile per l’Italia, colpita dal Coronavirus e per il calcio, fermo fino ad aprile, le società pensano già al mercato futuro.



Le opportunità nascono giorno dopo giorno, ma in un periodo fermo, ci si può concentrare di più. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli segue con attenzione Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino.



Il portiere non sta vivendo un’annata felice insieme alla sua squadra e rischia di perdere l’Europeo, dopo aver fatto un’ottima stagione lo scorso anno.



Su di lui c’è anche il Milan, il quale, molto probabilmente, potrebbe dire addio a Donnarumma in estate. I granata non ci stanno: Urbano Cairo vuole bloccare il suo giocatore presentando i programmi futuri e cercherà di convincerlo a restare.



