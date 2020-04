Ascierto Napoli, chi ha contribuito al protocollo e alla creazione di un laboratorio di ricerca: De Laurentiis e alcuni personaggi dello spettacolo

ASCIERTO NAPOLI – Durante l’intervista rilasciata dal dottor Paolo Ascierto alla nostra redazione SpazioNapoli, diversi sono gli argomenti trattati. Di seguito sono evidenziate le domande e le relative risposte in merito al contributo economico di De Laurentiis e di altri personaggi dello spettacolo. In particolare, questi fondi serviranno per sostenere la nascita di un laboratorio di ricerca.

CORONAVIRUS, ASCIERTO NAPOLI E LE DONAZIONI

Nei giorni scorsi lo stesso Dottor Ascierto aveva rivelato del bel gesto di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il numero uno dei partenopei ha infatti donato all’ospedale Cotugno attrezzature necessarie per allestire nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva. Ovvero ventilatori polmonari, caschi cpap e tubi endotracheali.

Lo ha sentito di recente? Oltre a ciò che già è stato fatto, le ha dato ulteriori disponibilità?

“Si, mi ha chiamato per esprimermi la sua vicinanza e so che si è attivato anche concretamente per fronteggiare l’emergenza Covid”.

Oltre al presidente De Laurentiis, altri calciatori del Napoli o persone dello spettacolo l’hanno contattata per dare il proprio supporto?

“Molte sono i personaggi dello spettacolo. Da Zingaretti e Luisa Ranieri ad Alessandro Preziosi. Da Nino D’Angelo a molti comici di Made in Sud, Serena Rossi. In molti sono scesi in campo per dare una mano e far fronte all’emergenza Coronavirus. In particolare per sostenere la nascita di un laboratorio di ricerca destinato al sequenziamento del genoma del Covid, fondamentale per conoscerlo meglio e combatterlo”.

