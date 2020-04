Il Premier Conte ha parlato in merito all’emergenza Coronavirus

CONTE RIPRESA ALLENAMENTI – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in diretta in merito agli ultimi aggiornamenti relativi all’emergenza Coronavirus. Quest’ultimo ha toccato vari argomenti tra cui la prolunga del decreto e soprattutto un tema molto vicino alla Serie a: la ripresa degli allenamenti. Ecco quanto riferito da Conte in diretta sulla sua pagina Facebook ufficiale:

CONTE FIRMA PROROGA REGIME

“Non siamo nella condizione di poter allentare” le misure. Non possiamo ancora abbracciare una prospettiva diversa. Per questo motivo ho firmato il Dpcm che proroga il regime delle misure fino al 13 aprile. Ci rendiamo conto che chiediamo un ulteriore sforzo“, ha aggiunto il Premier in merito all’emergenza Coronavirus.

CONTE RIPRESA ALLENAMENTI

Il Premier Conte in un discorso sul Coronavirus

“L’unica novità riguarda le sedute degli allenamenti degli atleti. Le abbiamo vietate per evitare che le società sportive possano pretendere la prestazione sportiva, anche solo per quanto riguarda l’allenamento nei campi appositi”. Da queste parole si può dedurre che l’iniziativa del presidente Claudio Lotito sembrerebbe diventare impossibile da realizzare dato che nessun atleta potrà allenarsi insieme ad altri.

PREMIER CONTE DECRETO

Dopo quest’ultima diretta in cui Giuseppe Conte ha aggiornato il popolo italiano in merito all’emergenza Coronavirus. Le parole del Premier hanno evidenziato l’ufficialità del prolungamento del decreto sino al 13 aprile. Oltre a questa notizia si è aggiunta quella sugli allenamenti di tutti gli atleti e dell’impossibilità della ripresa di questi ultimi. Ci saranno probabilmente ulteriori novità nei prossimi giorni, per il momento però Conte ha ricordato a tutti di restare uniti verso l’unico obbiettivo di cui tener conto, ovvero quello di fermare il virus che sta colpendo il mondo intero. I numeri in Italia non sono dei migliori da come si può leggere anche nell’ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile. Bisogna rispettare le regole e restare tutti nelle proprie dimore.

