Coronavirus – Le ultime sui contagi in Italia: tanti i positivi di oggi!

Bollettino odierno dei casi positivi di Coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino con l’aggiornamento odierno sui contagiati, i guariti e i deceduti in Italia.

Nella giornata di oggi ci sono stati 2937 casi positivi di Coronavirus, numero decisamente alto. In calo invece il numero di morti e di ricoverati. Nella giornata odierna sono stati 727 i decessi. Sono 4035 i malati in terapia intensiva, solo 12 in più rispetto a ieri. Di questi, 1342 sono tutti in Lombardia.