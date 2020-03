Il Napoli non smette di seguire Barisic: i Rangers fissano il prezzo del terzino! Le cifre

Il croato è nel mirino della società napoletana da diversi mesi

In questi giorni tormentati dal Coronavirus e con il calcio fermo, si parla di mercato e delle mosse che le società attueranno per rinforzare le proprie rose.



Il Napoli è attivo e non sta a guardare. Sulla fascia sinistra, visto anche il probabile addio di Faouzi Ghoulam, il club partenopeo segue due giocatori: il greco Kostas Tsimikas e il croato Borna Barisic.



Per quest’ultimo, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, i Rangers Glasgow, dopo il rifiuto in inverno di trattare il loro calciatore, hanno fissato il prezzo: 7 milioni di euro.



