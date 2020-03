Tsimikas Napoli, chi è il difensore dell’Olympiacos che potrebbe sostituire Ghoulam nella prossima sessione di calciomercato. Tsimikas Fifa 20

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

TSIMIKAS NAPOLI – Con il possibile addio di Faouzi Ghoulam al Napoli, la società azzurra è alla ricerca in un terzino sinistro. In cima alla lista di Cristiano Giuntoli spunta il nome di Konstantinos Tsimikas, attuale giocatore dell’Olympiacos Pireo.

KOSTAS TSIMIKAS, TERZINO OLYMPIACOS

Konstantinos, conosciuto anche come Kostas Tsimikas è un giocatore classe ’96 con il ruolo di terzino sinistro ma, all’occorrenza, sa giocare anche più avanzato. Fu pescato dall’Olympiacos per 200 mila euro e ora vale 20 milioni. Tsimikas, di nazionalità greca e mancino di nascita, è uno dei giovani più promettenti d’Europa. Il giocatore è alto 179 cm, fa parte della rosa dell’Olympiacos – squadra greca – dal primo luglio 2015 e attraverso il suo prolungamento di contratto concordato nel 2019, la scadenza di quest’ultimo sarà nel 2022.

Kostas Tsimikas

Kostas Tsimikas ha giocato in prestito anche nell’Esbjerg fB e nel Willem II fino al 2018. Per poi ritornare all’Olympiacos. Nella stagione 2019/2020 il difensore ha collezionato 3 presenze in Europa League, 2 presenze nella Coppa di Grecia – Kypello Ellados – con un assist, 20 presenze nella massima serie del campionato greco di calcio – Souper Ligka Ellada – con 5 assist, ed infine 6 presenze in Champions League con un assist.

TSIMIKAS CALCIOMERCATO NAPOLI

Il numero 21 dell’Olympiacos potrebbe sostituire il numero 31 del Napoli, Faouzi Ghoulam. Ma Tsimikas non è solo nel mirino della squadra azzurra. La società di De Laurentiis dovrà competere con l’Inter, Conte vorrebbe consolidare una fascia sinistra di alto livello.

Secondo quanto riportato dal portale calcioefinanza, il Napoli ha pronta una prima offerta di 15 milioni di euro da presentare all’Olympiacos per Tsimikas. La trattativa potrebbe essere in salita perché i greci valutano il giocatore 20 milioni, 5 in più di quanto ha intenzione di offrire il Napoli. Ma la società azzurra è convinta di poterci arrivare attraverso una serie di bonus.

KOSTAS TSIMIKAS FIFA 20

Kostas Tsimikas è tanto apprezzato nella realtà quanto nel mondo calcistico virtuale. Ecco i punteggi su FIFA 20: con una valutazione generale pari a 74, un potenziale di 79, accelerazione pari a 89 ed una resistenza di 85 riesce a raggiungere un rendimento alto.