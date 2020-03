La UEFA non si arrende: ipotesi ripresa ad agosto, la proposta

UEFA NON SI ARRENDE: IL CAMPO AD AGOSTO

UEFA, IPOTESI RIPRESA – Domani alle 12 ci sarà una video conferenza con le leghe europee per discutere sulla possibilità di ripresa per inizio giugno. Sarà presentata alle Federazioni l’ipotesi di giocare ad agosto.

UEFA NON SI ARRENDE, IPOTESI RIPRESA AD AGOSTO

Nella giornata di domani la UEFA, spiega oggi Tuttosport, presenterà alle Federazioni il nuovo calendario che impatterà anche sulla prossima stagione. L’organizzazione europea non si arrende ed annuncerà la possibilità di giocare ad agosto per poter portare a termine la stagione. La task force è al lavoro: l’ipotesi è terminare proprio ad agosto con competizioni abbreviate per la prossima stagione.

