Sky aumento dell’abbonamento per tutti i clienti a partire dal primo maggio, variazione a seconda del pacchetto sottoscritto. Come fare disdetta Sky

SKY AUMENTO ABBONAMENTO – Smentite le brutte notizie per tutti gli appassionati sportivi e abbonati della pay tv Sky.

AGGIORNAMENTO DEL 31/03/2020 ORE 21:00: Sky cambia idea e annulla tutta l’operazione dell’aumento degli abbonamenti almeno per il momento, anche in considerazione del difficile momento che sta attraversando il nostro Paese.

Sky, aumento dell’abbonamento smentito

Non solo, a causa degli stop imposti dal Coronavirus, gli spettatori non possono guardare gli aventi del canale satellitare. Nelle ultime ore stavano arrivando le comunicazioni sull’aumento dell’abbonamento.

A partire dal 1° maggio 2020 i costi non aumenteranno. Non ci sarà nessuna variazione di importo da pagare negli abbonamenti.

Come fare disdetta Sky

Tutti gli abbonati, avranno comunque la possibilità di disdire il contratto. L’accordo con l’emittente satellitare dovrà essere sciolto entro il 30 aprile.

Si potrà infatti recedere dall’abbonamento senza sostenere spese aggiuntive. Come? Inviando la comunicazione con la causale ‘modifica delle condizioni contrattuali‘, con una delle seguenti modalità:

Una raccomandata A/R all’indirizzo: Sky Italia Srl, Casella Postale 13057 – 20141 Milano;

Inviando una PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it;

chiamando il numero 02 917171;

accedendo all’area riservata dal sito Sky.it;

recandoti presso uno dei centri autorizzati.

La comunicazione che annuncia aumento abbonamento SKY

In questi giorni alcuni clienti della piattaforma stanno ricevendo una comunicazione in cui vengono informati di un aumento in arrivo “per esigenze organizzative e amministrative“. La misura sarà in vigore a partire dal 1° maggio 2020 e presenta un importo che varia a seconda del numero di pacchetti sottoscritti.

“In questi anni hai beneficiato di un prezzo dedicato del tuo abbonamento, scontato rispetto a quello di listino, fruendo di uno sconto che puoi vedere direttamente in fattura in corrispondenza della riga relativa allo sconto rispetto al listino in vigore“, si legge nel testo della mail.