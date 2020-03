SSC Napoli, l’avv. Grassani: “Accordi sugli stipendi alla Juventus? Bisogna decidere tutti insieme, non una su 20 squadre!”

L’avvocato del Napoli ha rilasciato il suo pensiero in merito al taglio degli stipendi

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando delle decisioni in merito al taglio degli stipendi dei giocatori. Di seguito quanto evidenziato:

“Step fatto dalla Juventus in merito agli stipendi. Club apripista?

Partiamo con il dire che la crisi in questo momento non riguarda solo i top club e top player ma, in maniera più drammatica, le categorie inferiori rispetto alla Serie A. Per cui il mio punto di vista rispetto all’accordo fatto dalla Juventus è che questo problema, molto serio, rappresenta l’uscita più importante del club e dovrebbe essere affrontato in maniera sindacale, ovvero non con società in ordine sparso o con società che al proprio interno negoziano con un gruppo di giocatori escludendo un altro gruppo di giocatori. Fare accordi pilota o percorrere tempi nella piena e assoluta disponibilità da parte del club rompe il fronte.

Adesso ci sono 19 club e uno che l’ha affrontato e risolto. Nelle serie minori si possono creare fasce di disuguaglianza tra i giocatori. Ci sono ancora 58 club in Serie C che devono affrontare la problematica. Esistono le rappresentanti di categoria, come le Leghe, le associazioni dei rappresentanti sindacali, l’AIA e altro.

Secondo il mio punto di vista, queste componenti dovrebbero organizzare un incontro e stabilire una percentuale uguale per tutti o in base alle categorie di Serie A, B e C. Il compito è più semplificato e si evitano rischi di trattamenti differenti anche in categorie omologhe.

Qui da questo tsunami a questo flagello se ne esce solamente anteponendo una logica di interesse individuale a una di sistema e obiettivo comune da raggiungere.I club devono avere come target assoluto finale quello di fare unione, una impresa di sistema.

Il Ministro Spadafora ha assunto una posizione istituzionale facendo riferimento a tutto il calcio non solo la Serie A, ed è corretto. Non riguarda solo la serie A, B o C ma riguarda anche il dilettantistico. Il Ministro dello Sport rappresenta tutte le discipline, poi la Lega ha ricordato che il vero motore dello sport è il calcio di Serie A, che ha quei numeri. Sempre ricordando la logica di condivisione, ci sono tutti i presupposti perché tutti i ministri e i presidenti possano trovare una soluzione, con un obiettivo di portare la nave dello sport in un porto sicuro.

La Lega di Serie A ha predisposto correttamente, e questo è il modo giusto di avere un approccio con queste prese di posizione. Dobbiamo fare i pompieri non gli incendiari. Ci può anche stare che il Ministro vada in fuori gioco commettendo un piccolo errore. Dobbiamo avvicinare queste componenti”.

CONTATTI CON DE LAURENTIIS

“Mi dispiace deludervi e accorciare il collegamento senza risposta esaustiva ma non ho sentito il presidente”.