CALCIOMERCATO NAPOLI, La società azzurra è interessata al giocatore tedesco Gotze

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

GOTZE NAPOLI – La società azzurra durante la sessione estiva di mercato potrebbe avviare una trattativa per Mario Gotze.

MARIO GOTZE NAPOLI, LA CARRIERA AL BORUSSIA DORTMUND

Mario Gotze è un calciatore tedesco classe ’92, centrocampista del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Da giovane si è conquistato il titolo come uno dei migliori talenti della propria generazione. Nell’estate del 2013, con il trasferimento dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco per 37 milioni di euro, è risultato il secondo calciatore tedesco più costoso della storia, alle spalle del solo Mesut Özil (passato dal Real Madrid all’Arsenal per 50 milioni di euro).

È fratello dei calciatori Fabian Götze e Felix Götze: il primo, attualmente svincolato, ha militato nell’Unterhaching fino alla stagione 2014-2015; il secondo ha già invece debuttato con la prima squadra del Bayern Monaco.

Nella stagione 2019/2020 in Bundesliga con 13 presenze ha segnato 3 volte e ha collezionato 4 presenze e 1 assist in Champions League.

Mario Gotze

Gotze è un centrocampista offensivo, inizialmente veniva schierato anche come trequartista oppure come esterno nel 4-2-3-1 di Klopp dimostrando polivalenza tattica. Il tecnico Guardiola invece lo utilizzò come falso nove. Spesso inoltre gioca anche a centrocampo, sfruttando le proprie doti di inserimento senza palla. Possiede una buona visione di gioco, è veloce ed è molto abile nei dribbling. Dotato di un discreto fiuto del gol, è anche un buon assist-man ed è in possesso di un tiro sia potente che preciso con entrambi i piedi, nonostante giochi prevalentemente con il destro.

Fa il suo debutto nel Borussia Dortmund con la prima squadra il 21 novembre 2009 sostituendo Jakub Błaszczykowski nello 0-0 contro il Magonza. Il 2 aprile 2011 segna il suo settimo gol stagionale contro l’Hannover, partita finita 4 a 1 per il Borussia Dortmund. Al termine della stagione viene proclamato campione di Germania per la prima volta con il Borussia Dortmund.

MARIO GOTZE BAYERN MONACO

Il 23 aprile 2013 il Bayern Monaco annuncia l’acquisto del giocatore tramite un comunicato sul sito ufficiale del club, pari al valore della clausola rescissoria del giocatore, 37 milioni di euro. Sceglie la maglia numero 19. Esordisce il 24 agosto contro il Norimberga, incontro vinto dal Bayern per 2-0.

IL RITORNO DI GOTZE AL BORUSSIA DORTMUND – Nell’estate del 2016 fa ritorno al Borussia Dortmund, club in cui era cresciuto.

MARIO GOTZE MOGLIE

Mario Gotze e Ann Kathrin Brommel

Mario Gotze è sposato con la modella, cantante e showgirl tedesca Ann Kathrin Brömmel. I due sono fidanzati dal 2012, sono convolati a nozze nel 2018.

MARIO GOTZE FIFA E PES

Nell’agosto 2014 è stato scelto come testimonial del videogioco calcistico PES 2015. Ha una alto/medio rendimento su FIFA 20, con un punteggio di 88 nel controllo palla, accelerazione 71, 86 nei passaggi corti e 85 nei tiri al volo.

MARIO GOTZE NAPOLI

Mario Gotze è uno dei giocatori in scadenza di contratto – nel 2020 – più interessanti del panorama mondiale. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in patria è rimbalzata la voce di un possibile approdo alla Roma.

La società giallorossa potrebbe assicurarsi un giocatore d’esperienza e di grande qualità. La concorrenza in Italia è forte. Infatti, Milan, Napoli ed Inter sono gli altri 3 club interessati a Gotze, ma la Roma avrebbe già contattato l’entourage del giocatore per portarsi avanti nella trattativa.