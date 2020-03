Lo splendido gesto di Milik: il suo ristorante consegna pasti gratis al personale sanitario

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MILIK RISTORANTE CORONAVIRUS – Arek Milik cuore d’oro. Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il polacco si è mosso in prima persona. Come? Mettendo a disposizione il proprio ristorante, il Food & Ball di Katowice, per il personale sanitario impegnato nella lotta. Quelli che, a causa della quarantena forzata, difficilmente riescono a provvedere ai bisogni delle proprie famiglie.

MILIK RISTORANTE

I dipendenti del ristorante, dunque, prepareranno i pasti che ogni giorno verranno confezionati e spediti gratuitamente ad operatori sanitari, medici e infermieri. Inaugurato due anni fa dall’attaccante di Tychy, il Food&Ball è l’unica attività di Milik e della compagna Jessica. Attualmente, i due si trovano a Napoli e dunque lontani dai propri connazionali.

Sono anche giorni duri per il polacco: intorno al suo nome aumentano le voci di una possibile cessione a giugno, all’Atletico Madrid. Le trattative per il rinnovo, d’altronde, non stanno proseguendo nel migliore dei modi. Accantonando il calcio, si possono spendere solo belle parole per questo gesto.

LEGGI ANCHE: NUOVE MISURE RESTRITTIVE E 4 MILA DENUNCE IN PIÙ

Seguici su Instagram!