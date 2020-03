Coronavirus, nuove misure restrittive per chi rientra in Italia: i dettagli. Ieri denunciate oltre 4 mila persone

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Nuove misure restrittive per rientrare in Italia. Anche gli italiani all’estero, che hanno bisogno di rientrare dai propri cari per un motivo o per un altro, dovranno rispettarle. Sono:

Mascherine, misure di sicurezza, distanze, autoisolamento una volta rientrati e la possibilità di tracciare i viaggiatori.

I viaggiatori sono inoltre chiamati a segnalare immediatamente all’autorità sanitaria qualsiasi sintomo del COVID-19. A riferirle è l’edizione odierna de Il Mattino.

Proseguono in tutta Italia le verifiche delle forze di polizia sul rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati controllati 203.011 persone e 84.941 esercizi commerciali e attività.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 4.942. Le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione 142 e quelle denunciate per violazione della quarantena 49. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 151. 22 i provvedimenti di chiusura delle attività. Dall’11 al 28 marzo sono stati controllati complessivamente 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali.