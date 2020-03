Carlo Alvino difende ADL: “Troppe bugie, fa tanta beneficenza senza farsi pubblicità! Ha offerto 100mila euro per Città della Scienza”

Notizie Napoli, Carlo Alvino parla della beneficenza fatta da De Laurentiis

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, difende Aurelio De Laurentiis. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, lo scrittore è intervenuto e ha parlato della beneficenza che il presidente del Napoli fa in assenza di pubblicità. Ecco le sue parole:



“Ho letto e sentito troppe cose su De Laurentiis. Molte cose false. Il presidente fa molta beneficenza durante l’anno, ma senza pubblicità. Chi ne beneficia dovrebbe dire chi ha aderito alle campagne di beneficenza. De Laurentiis ne fa tanta lontano dai riflettori, non ama pubblicizzarle. Ha offerto anche 100 mila euro per la ricostruzione di Città della Scienza dopo la sua distruzione.

Si sente quotidianamente con il presidente De Luca per rendersi utile. Chiedo a chi attacca De Laurentiis di non fare beneficenza, di smetterla, si alimentano polemiche in un periodo così delicato”.