Coronavirus, super donazione di ADL al dottor Ascierto: attrezzature per nuovi posti in terapia

Super donazione di ADL al dottor Ascierto.

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non solo Gattuso, ma anche Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di un gesto di solidarietà nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. Era stato lo stesso dottor Ascierto, pochi giorni fa, ad annunciare l’intenzione da parte del patron azzurro di aiutare sensibilmente la ricerca.

Come spiega l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non si è limitato alla semplice donazione. Dopo un confronto con Ascierto, si è impegnato per l’acquisto delle attrezzature necessarie per allestire nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva: ventilatori polmonari, caschi cpap e tubi endotracheali.