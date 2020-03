Lazio, Diaconale rivela: “Non volevo fare polemica con Cellino, ma ci sono alcune società che non vogliono riprendere. Su Immobile…”

Il responsabile della comunicazione dei capitolini ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della possibile ripresa del campionato dopo l’emergenza Coronavirus.

Inoltre, il dirigente, ha parlato anche del possibile trasferimento di Ciro Immobile al Napoli, dopo le dichiarazioni del suo agente, Alessandro Moggi.

Ecco le sue parole:



“Condizioni per ripartire dopo il rinvio anche delle Olimpiadi? Le Olimpiadi sono una questione più generale che riguardano più paesi, che riguardano le previsioni di quanto può incidere questa pandemia nel Mondo. Per quanto riguarda i singoli campionati di calcio, le decisioni debbano essere prese a seconda delle circostanze che ci sono nei propri paesi. Se il Coronavirus è in ritirata e ci sono le condizioni per continuare il campionato, allora si.



Ipotesi di chiudere la stagione? Mi auguro che sia un’ipotesi realizzabile. Non continuare la stagione è rischioso per il settore. Ci sarebbero delle conseguenze economiche gravi, mettendo in difficoltà società e giocatori. Si dovrà cercare di riprendere anche perché il paese deve avere speranza di un ritorno alla normalità, anche se sarà difficile recuperare.



Cellino? Non volevo fare polemica. È stata una battuta rapportata a quello che ha detto lui. La Lazio non ha bisogno di aver assegnato una conclusione positiva di questo campionato perché può provare a vincere sul campo. A me preme sottolineare che se la Lazio vuole continuare la stagione, non può essere accusata di egoismo perché si trova in una condizione di classifica positiva, anche perché ci sono alcune società che non vogliono continuare perché si trovano in una condizione di classifica peggiore. Anche le squadre di serie B hanno l’interesse di continuare, come il Benevento che ha fatto un ottimo campionato. Non può salire perchè dobbiamo congelare la Serie A? Deve prevalere la necessità di portare a termine questo campionato per evitare tracolli economici.



Immobile? Non bisogna parlare con me, ma con Tare e il presidente. Io posso dare una risposta da tifoso: Ciro Immobile è diventato un simbolo di questa Lazio e se fosse per me lo terrei sempre. È amato dai tifosi e a lui fa piacere essere il simbolo di questa squadra, mi auguro che possa rimanere per tanto tempo”.

