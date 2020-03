Immobile, l’agente: “Ciro è legato molto alla città, ai tifosi e al club: non sarebbe male l’attacco del Napoli con lui”

L’agente di Immobile parla del suo giocatore

IMMOBILE NAPOLI – Alessandro Moggi, agente del centravanti della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

IL NAPOLI È INTERESSATO A IMMOBILE

“Cristiano Giuntoli è un grande estimatore di Immobile da tempo, non ci sono dubbi. Io credo che oggi però al di là degli interessamenti del Napoli e si altre società, quando un giocatore ha performance di questo tipo ed è costante, è normale che in questi giorni per motivi noti il mercato può soffrire una battuta di arresto. Poi tornerà alla normalità e sicuramente ci potranno essere altre società interessate a lui. Ciro ha un contratto fino al 2023 se c’è qualcuno di interessato, dovrà bussare alla porta della Lazio e del calciatore. Mi sembra prematuro parlare di mercato. Che ci possono essere degli interessamenti verso di lui, credo sia normale”.

IL VALORE DI MERCATO DI MILIK RISPETTO A QUELLO DI IMMOBILE

“Milik via per 40 milioni? Se col contratto in scadenza lui vale 40 milioni, ditemi quanto vale Immobile”.

ATTACCO POLITANO, IMMOBILE, INSIGNE

“Non sarebbe male, piacerebbe a tutti i tifosi del Napoli. Ma Immobile è molto legato alla città, ai tifosi e al club. L’obiettivo è quello di capire in che modalità si possa arrivare al termine della stagione“.

