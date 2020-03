Higuain lascia l’Italia per volare dalla madre malata: per lei voleva smettere di giocare!

Higuain giustifica il suo ritorno in patria: per andare dalla madre malata

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE HIGUAIN CORONAVIRUS – Gonzalo Higuain era in isolamento volontario domiciliare a causa della positività al Coronavirus del suo compagno di squadra Daniele Rugani. Nonostante ciò, l’attaccante bianconero, ha lasciato l’Italia per andare dalla mamma che non presenta un’ottimo stato di salute.

Il Corriere della Sera, però, riporta l’esito negativo di contagio da parte di Higuain. Il calciatore argentino due anni fa, a causa dello stato di salute della madre dichiarò di voler smettere di giocare. Ma proprio lei incitò il figlio a continuare:

“Non deve rinunciare al suo sogno e al suo lavoro per colpa mia”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI