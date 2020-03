Higuain viola la quarantena e scappa in Argentina! Ma Sky chiarisce: assisterà la madre malata. Anche Bentancur in patria

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

16.43 – Secondo l’edizione online della Gazzetta, non solo Gonzalo Higuain ma anche Pablo Bentancur sarebbe tornato in Uruguay, nonostante la quarantena imposta a tutti i calciatori e i membri dello staff.

16.27 – Secondo Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport, habitué della Continassa, chiarisce: Gonzalo Higuain è stato autorizzato dalla Juventus a partire per l’Argentina per assistere alla madre malata. I bianconeri erano a conoscenza del suo viaggio e l’hanno autorizzato in virtù di un tampone risultato negativo.

16.07 – Secondo quanto riportato da Repubblica, l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain avrebbe lasciato la città di Torino per tornare in Argentina nonostante la quarantena imposta dal club bianconero a tutti i suoi tesserati. Il calciatore è partito dall’aeroporto di Torino con un jet privato grazie ad una certificazione medica che lo dichiarava negativo al Covid-19. Gli agenti hanno autorizzato la sua partenza, ma non è chiaro se la Juventus fosse a conoscenza o no delle intenzioni del suo centravanti.

Dopo la positività di Matuidi e Rugani, questa notizia ha del clamoroso.