IL ROMA – Il rinnovo di Milik sempre più complicato, il Napoli si cautela: spuntano i nomi di tre sostituti

Mercato Napoli, la situazione del rinnovo di Milik e i possibili sostituti

MERCATO NAPOLI – Non si ferma il lavoro del Napoli in questo periodo di pausa forzata del campionato. La società è infatti attiva per cercare di risolvere i problemi legati ai rinnovi di contratto.

Una delle situazioni più complesse da risolvere è quella legata ad Arek Milik, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Per il polacco il futuro – informa l’edizione odierna de Il Roma – sembra già scritto: rinnovo o cessione in estate. E, vista la forte distanza che al momento c’è tra le parti, la cessione sembra la soluzione più probabile.

Ecco perché il club partenopeo ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto. Con Petagna già acquistato e Mertens vicino al prolungamento, gli occhi di Giuntoli si sono posati su altri tre calciatori: Belotti del Torino, Jovic del Real Madrid e Loren Moron del Betis Siviglia, per il quale pare ci sia già stata un’offerta.

