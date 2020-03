Napoli forte su Moron, gli azzurri hanno pronta la prima offerta per l’attaccante del Betis

Il Napoli è fortemente interessato all’acquisto di Loren Moron del Betis

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, riporta il forte interesse del Napoli per Loren Moron, attaccante del Betis Siviglia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È arrivata dalla Spagna un’indiscrezione sull’interessamento del Napoli per Loren Moron del Betis. L’attaccante, 26enne, ha una clausola di 60 milioni di euro. Moron è stato compagno di Fabian Ruiz nell’ultima stagione vissuta in Spagna dal centrocampista. Nel corso di questa stagione, Moron ha segnato 11 gol in 29 presenze. Il problema principale della trattativa è rappresentato dalla clausola: 60 milioni di euro. Il Napoli ha pensato ad una prima offerta di 40 milioni di euro più alcuni bonus per cercare di coprire gli altri 20 milioni: se ne riparlerà sicuramente più avanti”.

