Chiariello sulla Coppa Italia: “De Laurentiis ci ha visto lungo: il virus in estate non sopravvive”

“Il rifiuto di giocare questa sera, se è così, assume un altro sapore”

In diretta su ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:



“Sono pronto a cercare di capire qualcosa se qualcuno riesce a farmela capire. Il Napoli ha rifiutato di giocare la coppa di giovedì, una scelta non proprio brillante, ma oggi mi arriva la pulce nell’orecchio di Paolo Condò: ‘Mi sa che l’unica soluzione per risolvere il problema, è trovare delle finestre disponibili, come spostare la Coppa Italia d’estate’. Oggi sembra che questa sarà la decisione.



Se un solo atleta si ammala, salta tutto il banco, ma se così fosse De Laurentiis si è dimostrato preveggente: soldi, possibilità di ripartire sapendo che il virus d’estate non sopravvive. Essendo Aurelio uno che vede lungo nelle cose, questo rifiuto assume un altro sapore”.



