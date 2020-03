Sport Mediaset: “Assemblea di Lega inutile. Sul nuovo calendario l’Inter resta contraria e il Napoli in dubbio”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto si apprende dal portale on line della redazione di Sport Mediaset a seguito della riunione dell’ Assemblea di Lega 18 club su 20 già favorevoli al nuovo calendario dove la maggioranza delle società non intende partecipare. L’Inter resta contraria, il Napoli è ancora in dubbio. Ecco quanto si apprende:

“L’assemblea di Lega, in programma mercoledì 4 marzo, resta convocata, ma sembra prevalere fra i dirigenti dei club di Serie A l’idea di non andare a Roma per parteciparvi, in quanto la proposta di modifica del calendario ha già ottenuto risposta favorevole da almeno 18 società su 20. L’Inter è dichiaratamente contraria e si attende di capire la posizione del Napoli.

Fra i 18 club favorevoli, secondo quanto si apprende, quasi tutti hanno scritto alla Lega e spiegato che, avendo già dato formalmente via Pec la propria adesione alla proposta di modifica del calendario comunicata ieri dal Consiglio, non ritengono necessario partecipare all’assemblea convocata d’urgenza domani al Salone d’onore del Coni”