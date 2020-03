Ryanair, il comunicato: “Costretti a cancellare fino al 25% dei voli italiani tra marzo e aprile”

Rayanair arriva il comunicato ufficiale sui voli per Barcellona

Nelle ultime ore, alcune compagnie low-cost hanno dovuto cancellare una parte dei voli italiani tra marzo e aprile. Tale decisione ha un impatto non indifferente sul mondo del calcio, in particolare sui tifosi del Napoli.

Per gli azzurri infatti è prevista il 18 marzo la sfida di ritorno contro il Barcellona al Camp Nou. I tifosi azzurri rischiano quindi di vedere il proprio volo cancellato, specie se l’aeroporto di partenza si trova in zone vicine a quelle a rischio.

Di seguito il comunicato ufficiale dal sito di Ryanair:

“Ryanair è stata costretta a cancellare fino al 25% dei voli italiani a corto raggio dal 17 marzo all’8 aprile, come conseguenza del virus Covid19. Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio. Se avete una domanda specifica vi preghiamo cortesemente di attendere in quanto abbiamo un elevato volume di richieste di contatto“.

“Attualmente stiamo registrando un alto volume di richieste di contatto da parte dei clienti e di conseguenza i tempi di attesa sono più lunghi del solito ma faremo del nostro meglio per rispondere alle vostre domande quanto prima. Se il motivo del vostro contatto è in relazione ai vostri piani di viaggio da e per l’Italia, non c’è attualmente nessuna direttiva di modifica da parte delle autorità italiane e i nostri voli stanno operano regolarmente“.

“Vogliamo rassicurare i nostri clienti che le nostre procedure sono in linea con le direttive fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’EASA (European Union Aviation Safety Agency)”.

