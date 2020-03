ULTIM’ORA – Tre aeroporti italiani cancellano i voli per Barcellona! A rischio la trasferta per i tifosi azzurri!

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha rivelato un incredibile retroscena sulla partita tra Barcellona e Napoli ai microfoni de Il Bello del Calcio su Canale 21:

“Numerose compagnie aeree, tra cui Ryanair e non solo, stanno cancellando molti voli in uscita dall’Italia a causa del coronavirus. In particolare sono già molti i voli cancellati dagli aeroporti di Milano, Torino e Bologna. A forte rischio la trasferta di Barcellona per i tifosi azzurri residenti in queste città. La decisione è stata presa dalle compagnie aeree per limitare i rischi di contagio”.

Di seguito il comunicato della compagnia aerea Ryanair sul proprio sito ufficiale:

“Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio. Se avete una domanda specifica vi preghiamo cortesemente di attendere in quanto abbiamo un elevato volume di richieste di contatto”.

