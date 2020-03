Coronavirus in Spagna, il ministro della sanità raccomanda di giocare a porte chiuse: coinvolta anche Barcellona-Napoli!

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

C’è una clamorosa notizia che arriva dalla Spagna. Nella nazione infatti avanzano i contagi per Coronavirus negli ultimi giorni.

Ecco perché, in una conferenza stampa straordinaria, il ministro della sanità spagnolo Salvador Illa, ha raccomandato di giocare a porte chiuse gli eventi sportivi che riguardano la Spagna e l’Italia.

Si tratta di ben 4 partite, Valencia-Atalanta, Barcellona-Napoli, Siviglia-Roma e Getafe-Inter, tutte previste per il mese di marzo tra il 10 e il 19. Mentre per Getafe-Inter e Valencia-Atalanta la decisione è già stata presa, per le altre due partite non c’è ancora una decisione definitiva. La chiusura degli stadi, però, ormai sembra davvero inevitabile.