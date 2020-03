Auriemma duro su Dal Pino: “Hai fatto disastri, sembri Pierino! Vai a casa”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta su Radio Marte per la sua trasmissione Si Gonfia La Rete, Raffaele Auriemma si è scagliato contro Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A:

“Dal Pino, hai capito cosa hai combinato? Hai fatto disastri, sembri Pierino che non riesce a fare la O con il bicchiere!

Vattene a casa! Abbiamo adottato le regole all’italiana, qui sì e qui no, dove ci conviene sì e dove ci conviene no. La Juve ha deciso di rimandare? No, non posso dirlo, non perché io abbia paura della Juve, ma perché non ne ho la certezza”.