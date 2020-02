KKN, Ana Quiles: “Due tifosi del Valencia, reduci dalla trasferta di Bergamo, con sintomi del Coronavirus”

A rischio la trasferta dei tifosi dell’Atalanta per il ritorno contro gli spagnoli

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ana Quiles, giornalista spagnola, in collegamento con Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato una notizia che può cambiare le carte in tavola in vista di Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



Infatti, due tifosi spagnoli, presenti a San Siro all’andata, la settimana scorsa, hanno avuto, nelle ultime ore, sintomi di Coronavirus e sono in ospedale, in quarantena, per ricevere gli esami necessari e capire se questa influenza possa essere davvero il virus o no.



A questo punto, l’eventualità di vietare la trasferta ai tifosi della Dea, per la sfida di Valencia, potrebbe diventare realtà.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI