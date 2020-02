Insigne su Gattuso: “Dal primo giorno ci ha trasmesso fiducia. Spero continui ad aiutarci e insieme otterremo soddisfazioni!”

Insigne in conferenza stampa parla di Gattuso

Lorenzo Insigne in occasione della conferenza stampa alla viglia di Napoli-Barcellona, rilascia alcune parole su Gennaro Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

INSIGNE PARLA DI GATTUSO

“Il mister dal primo giorno che è arrivato c’ha sempre caricato e ci ha trasmesso subito la fiducia. Ha fatto un paio di discorsi e noi l’abbiamo seguito. Lui ci tiene tanto. Spero continui a darci una grossa mano, dobbiamo solo seguirlo e insieme possiamo toglierci varie soddisfazioni. Grazie al mister che ci aiuta sempre e ripeto, è una partita difficile però noi cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile.

Cambia l’avversario ma insieme al mister ci stiamo lavorando, dobbiamo affrontare le partite in Campionato come le affrontiamo in Champions“.

