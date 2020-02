Gattuso su Messi: “È pazzesco, fa delle cose che vedo fare solo alla playstation. Maradona? Mi sono perso bella roba”

Gattuso parla di Messi e Maradona, alla vigilia di Napoli-Barcellona

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso alla vigilia di Napoli-Barcellona, in conferenza stampa parla di Messi e di Maradona. I due campioni del mondo spesso sono paragonati. Di seguito cosa ne pensa il mister azzurro:

“Messi? Ho letto di gabbia, marcatura a uomo… Il Barcellona è tutta una squadra fortissima. Poi Messi è pazzesco, il più forte di tutti. Ma non solo in campo, è un esempio per tutti i bambini, mai una parola fuori posto. Non è da oggi, ma da anni che è il giocatore più forte di tutti i tempi. Fa delle cose pazzesche che vedo fare solo alla playstation quando gioca mio figlio.

Maradona l’ho visto solo da cassette e dvd. So il campione che è stato, il più grande di tutti. Io ho avuto modo di vedere solo Messi dal vivo, mi spiace non essere riuscito a vedere Maradona dal vivo. Mi sono perso una bella roba.

Se mi piacerebbe marcare Messi? Sinceramente no. Ma non vorrei che si facesse l’errore di pensare solo a Messi, il Barcellona è una squadra fortissima e dobbiamo pensare a tutti“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI