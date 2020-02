VIAREGGIO CUP – Oggi i sorteggi della 72a edizione: assente il Napoli. Ecco i gironi

I gironi della Viareggio Cup 2020, il Napoli non partecipa

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio, il sorteggio degli 8 gironi della 72a Viareggio Cup che si terrà dal 16 al 30 marzo 2020. Saranno 32 le squadre al via del Torneo riservato da quest’anno alle formazioni Under 18. Questi i gironi:

GRUPPO A

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese;

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria);

Girone 3: Roma, Mettas Riga (Lettonia), Livorno, Pescara;

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti).

Le partite si disputeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo

GRUPPO B

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria);

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti);

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza;

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti).

Le partite si disputeranno martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo.

Come ampiamente previsto il Napoli è assente. La squadra di mister Angelini, ultima in classifica nel campionato Primavera 1 (insieme al Chievo, ndr), approfitterà del periodo di sosta per cercare di rimettersi in sesto e recuperare posizioni per evitare la retrocessione.

