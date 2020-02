FOTO – Renica accusa: “La Primavera del Napoli sta sprofondando in maniera vergognosa! Si allena su campi in affitto!”

News Calcio Napoli, il critico commento di Sandro Renica alla Primavera azzurra

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha commentato la situazione della Primavera azzurra (ultima in classifica nel campionato Primavera 1, ndr), attraverso il proprio profilo Facebook:

“Ma nessuno dice che la Primavera del Napoli sta in modo vergognoso sprofondando sempre di più e che si allena in campi in affitto e dopo un’ora deve lasciarlo...”.

“Presidente cerca di esserlo per tutte le squadre, non solo per quella per cui hai un profitto…”.

