REPUBBLICA – La verità sul contratto di Gattuso: sia il tecnico che De Laurentiis possono rescindere l’accordo! I dettagli

Ultimissime Napoli, i dettagli del contratto tra Gattuso e De Laurentiis

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Gennaro Gattuso è ancora in bilico. O meglio. Il tecnico non è sicuro di restare a Napoli. Secondo quanto rivela La Repubblica, il rinnovo dell’allenatore sarà deciso a seconda dei risultati che arriveranno. Più che rinnovo, è un matrimonio che continua.

Gattuso Napoli, la clausola di rinnovo nel contratto

Infatti, come stabilito nel contratto del mister calabrese in scadenza nel giugno 2021, c’è un diritto di recessione che detiene il presidente Aurelio De Laurentiis, da esercitare a fine stagione. L’accordo per il futuro c’è, bisogna solo capire se il patron dei campani lo “eserciterà”. Molto dipende dai risultati, ma l’impressione è che l’imprenditore romano prima di fine marzo non deciderà.



Le parti non vanno di fretta. Anche Gattuso, per ora, non pensa ai prossimi mesi, ma alla rimonta in campionato e a fare bene nelle coppe. L’ex Milan, dal canto suo, come scritto da contratto, ha la possibilità di lasciare in maniera unilaterale il Napoli, anche se dovrà avvisare con anticipo la sua decisione.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI