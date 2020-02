Ziliani ipotizza: “E se Sarri diventasse il Ventura della Juventus?”

Attacco all’allenatore della Juventus per il gioco espresso della sua squadra

A molti non piace come gioca la Juventus di Maurizio Sarri. A molti non piace come i bianconeri approcciano la gara o comunque, scendano in campo senza un’idea di gioco ben precisa e con mancanza di spirito di squadra.



Il lavoro del tecnico non piace a tutti. Nelle ultime cinque partite, contando anche la Coppa Italia, due vittorie e un gioco che non decolla. Si parla proprio di gioco perché il mister toscano ha abituato molto bene, soprattutto in passato con il Napoli.



E se Sarri dovesse fallire? L’attacco arriva anche da Paolo Ziliani, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, il quale, paragona l’ex azzurro all’avventura di Gian Piero Ventura sulla panchina dell’Italia:



“Voi direte: ma Ventura ha portato l’Italia al naufragio che tutti ricordiamo mentre Sarri è primo in campionato, è in corsa in Champions League e ha un piede in finale di Coppa Italia. Verissimo. Però alcune somiglianze tra i due percorsi sono sinistre”.



