Retroscena Allan: si è confidato con i compagni, ecco il motivo della crisi

Allan si è spento e non è stato di parola, secondo il tecnico del Napoli. Gennaro Gattuso è stato chiaro nel motivare l’assenza del brasiliano.

Il centrocampista azzurro, svela il Mattino, si è confidato con i suoi compagni. Non sono state le voci di mercato a rendere il suo umore nero: a pesare è la mancanza della famiglia. Allan avverte la mancanza della moglie e dei suoi tre figli. Non è dunque il sogno di lasciare Napoli a turbarlo.

Il quotidiano aggiunge che la famiglia del giocatore presto tornerà a Napoli proprio per questo motivo: la moglie avrebbe preferito restare in Brasile, ma ha capito che è il caso di anticipare il rientro per stare vicino al compagno in difficoltà.