Brescia-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospite: nessuna restrizione per i tifosi azzurri

I supporter partenopei potranno seguire la loro squadra in Lombardia

Sono in vendita i biglietti per il settore ospite della gara Brescia-Napoli, in programma venerdì 21 febbraio 2020, alle ore 20:45.



Nessuna restrizione per i tifosi azzurri dopo le due trasferte vietate contro l’Inter, in Coppa italia e nel match di ieri, contro il Cagliari in campionato.



I tagliandi costano 24 euro e potranno essere acquistati solamente nelle ricevitorie Tickeone e per poterli acquistare, i residenti in provincia di Napoli, avranno l’obbligo di membership card Ssc Napoli.



