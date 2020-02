Il caso Allan in tendenza su Twitter: i tifosi plaudono Gattuso

Allan non convocato contro il Cagliari, è bufera su Twitter

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli, Gennaro Gattuso ha parlato della decisione di non convocare il centrocampista azzurro Allan per il modo nel quale il brasiliano si è allenato in settimana.

In men che non si dica, su Twitter ha incominciato a spopolare l’hashtag Allan, con i tifosi del Napoli schierati tutti dalla parte del tecnico di Corigliano Calabro.

