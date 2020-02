Boninsegna: “Il Napoli ha meritato la vittoria, lo dice il fatto che Padelli sia stato il migliore dell’Inter”

“La difesa ha fatto errori clamorosi, ma ieri Gattuso ha cambiato le cose”

Roberto Boninsegna, ex giocatore, nato calcisticamente nell’Inter e dove ha passato più tempo, tifoso dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



Il classe 1943 ha parlato del match di ieri tra la compagine di Antonio Conte e il Napoli, con la vittoria degli azzurri per 1-0, semifinale d’andata della Coppa Italia.



Ecco le sue parole:



“Ieri è stata una bella partita e il fatto che Padelli sia stato il migliore in campo, la dice lunga sulla gara fatta dal Napoli. Gli azzurri hanno meritato.



Il Napoli nelle partite che ha perso ha fatto degli errori clamorosi in difesa. E questo è il settore che sta soffrendo di più e doveva essere il settore più forte. Ieri sera, il tecnico Gattuso ha cambiato le cose, ha giocato a uomo e le cose sono cambiate.



Centravanti come me? Lo lascio decidere agli altri. Il calcio è cambiato, in questo calcio potevo fare qualcosa dato che non c’è più la marcatura ad uomo come una volta.



Lautaro? Si, molto bravo a difendere la palla, difficile portargli via la palla. Ottimo acquisto dell’Inter.



Juve? Confusione nello spogliatoio, brutto momento, non sta giocando bene. La squadra più in forma è la Lazio e l’Inter dovrà stare attenta a non andare sotto altrimenti ti troverai terzo”.



