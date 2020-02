Napoli e Inter interessate a Jan Vertonghen: spunta un’altra concorrente per il difensore belga

Sul difensore piomba anche l’Ajax

Nelle ultime settimane, al Napoli, ma anche all’Inter, è stato accostato il nome di Jan Vertonghen, difensore del Tottenham in scadenza di contratto e non propenso a rinnovare con gli Spurs.



Sembra che la storia tra le parti stia per finire dopo 8 stagioni. Sul 32 enne, oltre alle due italiane, spunta anche un’altra squadra: l’Ajax.



Gli olandesi, nelle ultime ore, hanno sondato il terreno per far ritornare il belga nella loro rosa dopo averlo lanciato nel calcio che conta nel 2006 e averlo ceduto nell’estate 2012 per 12,5 milioni di euro.



