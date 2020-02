LIVE – Primavera, Inter-Napoli 3-0 (8′ 42′ Mulattieri, 52′ Fonseca)

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

C’è l’Inter sul tormentato cammino del Napoli Primavera. Alle 13, in casa nerazzurra, gli azzurrini di Angelini cercheranno un’impresa. L’ultima piazza è ancora del Napoli, la salvezza è una missione improbabile.

Con Angelini, nelle ultime due partite, tre punti: una vittoria sul campo del Torino all’esordio e una sconfitta a Frattamaggiore con il Bologna. Di ben altra caratura l’Inter, che farà valere la sua qualità. Di seguito, la diretta testuale del match: il calcio d’inizio è previsto per le 13.

58′ Seconda sostituzione per il Napoli: Vianni lascia il posto a Cioffi.

53′ MATIAS FONSECA, 3-0 INTER. L’Inter cala il tris con Fonseca che segna con un tap-in vincente dopo un angolo battuto da Gntonto. Napoli in totale confusione in difesa.

52′ Gianoli crossa sul secondo palo ma Gnonto era solo. Salva la difesa del Napoli che spazza in angolo

50′ OCCASIONE NAPOLI! Vrikkis cerca la conclusione ma il tiro del numero 7 è troppo centrale.

49′ Zedadka si infortuna, costretto ad uscire. Al suo posto Labriola

Ripartiti! Si inizia dallo 2-0 dell’Inter

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO SENZA RECUPERO. INTER-NAPOLI 2-0

44′ SAMUELE MULATTIERI 2-0 INTER. Incornata di testa, Mulattieri lasciato da solo in area che non ha difficoltà a insaccare di testa. L’Inter trova il vantaggio.

42′ Prima occasione del Napoli. Caos in aria con la difesa dell’Inter che cerca di sventrare il pericolo azzurro ma Sami tocca con la mano ed è punizione per la squadra di casa.

41′ L’Inter conduce ancora 1-0 ma risultato stretto per la squadra di casa considerando tutte le palli gol create

38 FONSECA! Seconda traversa per l’Inter con Fonseca che era stato bravo a girare un cross dalla sinistra con un’ottima incornata. Sempre l’attaccante dell’Inter sbaglia a pochi passi dalla porta.

37′ Il Napoli cerca di avanzare il baricentro mentre l’Inter si culla nel suo vantaggio avanzando con conclusioni non precise.

36′ Palmieri calcia in malo modo una punizione, sciupando una grandissima occasione per pareggiare.

35′ Fallo di Attys su Sami. Punizione al limite per il Napoli, il giocatore francese trema perché è già ammonito.

33′ NTUBE! L’Inter sfiora il raddoppio con il giocatore che calcia ma la palla va a poco centimetri dal palo.

31′ Pericolo Inter!. Gnonto fa un velo a Schirò che calcia di prima intenzione ma il portiere azzurro si trova sulla traiettoria e spinge in angolo.

30′ Ancora Gnonto che apre una prateria per Attys ma il francese conclude con tiro morbido che non impensierisce Daniele.

28′ Ammonito Attys per sgambetto su Palmieri. Punizione Napoli

26′ Il Napoli si fa vedere più avanti rispetto ai nerazzurri ma continua a creare troppo poco sotto lo sguardo perplesso di Angelini.

24′ Ancora Inter in attacco. Tutto parte sempre dal solito Kinkoue, lancio per Fonseca che però è in posizione irregolare

21′ MULATTIERI! Ancora l’autore del gol che calcia al volo ma colpisce la traversa piena e il guantone di Daniele. Si salva il Napoli dall’assedio nerazzurro.

19′ L’Inter arriva facilmente in porta ma Moretti spreca una grande occasione

16 GOL INTER, ANNULLATO. Daniele non impeccabile, si lascia sfuggire la palla permettendo a Kinkoue di segnare in porta ma si alza la bandiera per una posizione di offside di Attys

15′ Fallo di Senesi su Gnonto che ha stoppato la palla in corso. Punizione per l’Inter

13′ L’Inter si porta in avanti in maniera blanda, il Napoli attende i nerazzurri nella propria metà campo.

11′ Conclusione di Vianni deviata sul difensore dell’Inter. Calcio d’angolo inefficace, si riprende dal fondo.

8′ INTER Gol di Mulattieri. Sugli sviluppi di un calcio d’ angolo, la prende con l’esterno destro il giocatore dell’Inter mettendolo alla destra di Daniele che non può fare nulla.

4′ MULATTIERI! Pericoloso sulla destra ma nessun problema per Daniele

3′ Moretti commette fallo, calcio di punizione per il Napoli.

2′ L’Inter attacca che imposta il gioco con Ntube

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-4-2): 1 Pozzer; 2 Moretti, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 8 Attys, 5 Schirò (C), 3 Vezzoni; 10 Gnonto; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

NAPOLI (4-3-3): 1 Daniele; 2 Zanoli, 3 Zedadka, 4 Ceparano, 5 Senese (C), 6 Costanzo, 7 Vrikkis, 8 Sami, 9 Vianni, 10 Zanon, 11 Palmieri