Non certamente un comportamento esemplare quello di Adam Ounas, ex azzurro, in Nizza-Lione. Durante il primo tempo, l’algerino è stato espulso per un gesto folle in zona difensiva.

Dopo un fallo e un colpo rifilato da un avversario ad un compagno, Ounas ha colpito alla testa, da dietro, l’avversario con le mani. Provvedimento immediato il rosso diretto che ha costretto il Nizza in dieci uomini. Il video: