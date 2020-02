Nedved: “Dobbiamo smettere di dire che la Juve non vince con merito e creare alibi”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nell’immediato post partita, Pavel Nedved è stato intervistato dai microfoni di DAZN, per commentare la controversa vittoria della Juventus per 3-0 sulla Fiorentina:

VITTORIA IMPORTANTE

“Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, si è visto un bel calcio, abbiamo vinto con merito e siamo contenti per i tre punti”

STUFI DEI PREGIUDIZI

“Commisso ha tutto il mio rispetto, dobbiamo smettere, quando si gioca contro la Juve, di avere alibi e dire che la Juve non vince con merito, siamo stufi.”

CATENA DI DESTRA

“Douglas e Cuadrado vanno forte, ti fanno la differenza, stiamo entrando bene in forma, sono contento di come abbiamo affrontato la gara”.

ENTRARE IN FORMA

“Sarri cerca di ottenere il massimo dai suoi giocatori, anche con diversi moduli. Douglas Costa è un giocatore devastante, sui primi due passi non lo prendi mai. Dobbiamo preservarlo e siamo contenti di lui. Piano piano stanno entrando tutti in forma e non dobbiamo avere infortuni nel momento clou della stagione”