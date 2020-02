SKY – Sconfitta pesante contro il Lecce: il Torino può esonerare Mazzarri! Ci sono i nomi dei sostituti

Le ultime notizie sul futuro di Walter Mazzarri, dopo la pesante sconfitta del Torino con il Lecce

Brutta sconfitta per il Torino di Walter Mazzarri, battuto per 4-0 dal Lecce nel posticipo delle 18 della 22esima giornata di Serie A.

I granata, reduci dal pesante 0-7 subito in casa la scorsa settimana con l’Atalanta, stanno a questo punto ragionando sul futuro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza sta discutendo con l’allenatore. Non è escluso che si possa propendere per un cambio in panchina.

Nel caso fosse confermato l’esonero, ci sono già due nomi per il probabile successore di Mazzarri: parliamo di Moreno Longo e Gianni De Biasi.

