Gattuso: “Di Petagna non parlo. Politano può darci tanto, l’ho visto poco e vi dirò di più la settimana prossima”

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Napoli, Gennaro Gattuso si è soffermato su Petagna e Politano:

Di Petagna non si parla, ne parleremo quando arriverà. Politano è stato due giorni fuori, ha avuto anche lui l’influenza, ieri e oggi si è allenato, è a disposizione. L’anno scorso non sono andato in Champions per un punto e lui è stato un valore aggiunto.

Politano è un giocatore che ci può dare tanto, è un alternativa. Poi devo scegliere, ma è un giocatore che fa gol, viene dentro, ha dinamicità. Penso possa darci una mano. L’ho visto poco, saprò dirvi qualcosa di più la prossima settimana.