Tanti gli azzurri influenzati, come svelato da Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Fabiàn, Demme e Politano sono i casi più recenti, con il tecnico azzurro che su di loro dice:

Fabiàn Ruiz da 4 giorni non si allena, sta veramente male, non sarà convocato. Demme da tre giorni non riesce a giocare, stasera parte da solo e non con la squadra per non rischiare. Politano è stato due giorni, ha avuto anche lui l’influenza, ieri e oggi si è allenato, è a disposizione”