Il Napoli ci aveva riprovato per Mateta: il Mainz ha rifiutato

Fino a giugno resterà Llorente, poi arriverà Petagna

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli è andato alla ricerca di un attaccante nelle ultime settimane, prima di chiudere per Andrea Petagna, il quale, arriverà a giugno. Infatti, la società campana ha cercato di regalare a Gennaro Gattuso un centravanti già da ora.



Dato il muro della Spal per l’acquisto del suo giocatore già da ora, il club partenopeo aveva riprovato per Jean-Philippe Mateta del Mainz: 20 milioni di euro sul piatto per ingaggiare il classe ’97.



La società tedesca ha detto no. A questo punto, chiusura per Petagna che arriverà a giugno e fino a fine stagione resterà Fernando Llorente, il quale, secondo il Corriere del Mezzogiorno, lascerà l’azzurro in estate per chiudere la carriera nella Real Sociedad.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI