Daniele Cacia: “Milik e Petagna sono simili, non possono giocare insieme”

“Andrea è pronto per la grande piazza”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Daniele Cacia, ex giocatore di Fiorentina, Lecce e tante altre squadre, come l’Ascoli, dove ha giocato insieme ad Andrea Petagna, neo acquisto del Napoli.



Proprio dell’attaccante, ex Atalanta e attuale bomber della Spal, Cacia parla elogiando le sue caratteristiche.



Ecco le sue parole:



“Milik e Petagna insieme? Per come vedo io il calcio, sono abbastanza simili. Non è un giudizio da tecnico, ma da calciatore. Credo che siano due attaccanti simili. Milik ha più presenza in area di rigore, Andrea forse gli piace più di girare largo. Unica caratteristica diversa.



Petagna è molto altruista. All’Atalanta anche davanti alla porta, se doveva passarla, lo faceva. Sta facendo qualche gol in più, è vero. A Ferrara è migliorato anche in questo. È un calciatore moderno, che può giocare in tutte le squadre, anche in quelle piazze come Napoli, Inter, Juventus.



Quando giocava con me all’Ascoli, era giovanissimo, ma già arrivava da 2-3 anni di esperienza in giro. Ha fatto la trafila in modo giusto. Non giocando moltissimo all’Ascoli, fece 7 gol. Adesso si deve giocare quest’altra carta”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI