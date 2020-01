Younes, secco ‘no’ alle italiane: vuole andare via a titolo definitivo, spunta un’ipotesi all’estero

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Amin Younes sta diventando come il signor ‘no’. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del mercato invernale, in particolare quello in uscita.

Amin Younes ha rifiutato sia la cessione in prestito, sia una destinazione italiana: niente Torino, Genoa e soprattutto Sampdoria, il club maggiormente interessato a lui. Vuole andare via a titolo definitivo: chissà se riuscirà a spuntarla. L’ultima ipotesi, dopo aver detto l’ennesimo no alla Samp, è il Mainz, la Bundesliga, con o senza l’operazione Mateta.

Rifiuta il prestito anche Faouzi Ghoulam: non ne vuol sapere di andare via per un semestre.